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Эстония - Израиль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации к ЧМ
Эстония - Израиль: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.2025 ⋊ Квалификация ЧМ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем туре группы I квалификации Чемпионата мира сойдутся сборные Эстонии и Израиля. Команды уже встречались в начале турнира. Тогда израильтяне победили со счетом 2:1, хотя могли забивать гораздо больше.
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Ответный матч пройдет в пятницу, 6 июня. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 12.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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