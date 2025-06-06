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Норвегия – Италия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Норвегия – Италия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Норвегии будет принимать национальную команду Италии в рамках отбора к Чемпионату мира 2026. После двух матчей норвежцы возглавляют группу I с шестью очками, тогда как для итальянцев это будет лишь первая игра отбора.
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Игра состоится в пятницу, 6-го июня 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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