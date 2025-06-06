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Гибралтар – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Гибралтар – Хорватия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.2025 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Luka Stanzl / Pixsell / MB Me
Сборная Хорватии стартует в отборе на чемпионат мира-2026 матчем против Гибралтара.
Гибралтарцы уже сыграли два матча в квалификации в марте – против Черногории и Чехии. Оба закончились поражением - 1:3 и 0:4 соответственно.
Хорваты в марте участвовала в плей-офф Лиги наций и могла стать соперником сборной Украины по группе в квалификации на Чемпионат Мира 2026. Но уступила сборной Франции (2:2, 4:5 пенальти) и попала в группу L.
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Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 7.
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Кроме того, состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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