Уэльс - Лихтенштейн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Сборная Уэльса в третьем туре квалификации к чемпионату мира 2026 года будет принимать дома Лихтенштейн, проигравший два стартовых матча в группе. Валлийцы же будут иметь возможность выйти на первую строчку в группе.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 6-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 11.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Уельс - Ліхтенштейн Смотреть трансляцию

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