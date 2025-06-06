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Уэльс - Лихтенштейн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
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Уэльс - Лихтенштейн: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Уэльс - Лихтенштейн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Уэльса в третьем туре квалификации к чемпионату мира 2026 года будет принимать дома Лихтенштейн, проигравший два стартовых матча в группе. Валлийцы же будут иметь возможность выйти на первую строчку в группе.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 6-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 11.

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Трансляція матчу Уельс - Ліхтенштейн
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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