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Северная Македония – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Северная Македония – Бельгия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
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Старт сборной Бельгии в отборе к чемпионату мира 2026 года. В рамках третьего тура "красные дьяволы" отправятся в гости к Северной Македонии, которая уже набрала четыре очка в двух предыдущих поединках группового этапа.
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 6-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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