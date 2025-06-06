Северная Македония – Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Старт сборной Бельгии в отборе к чемпионату мира 2026 года. В рамках третьего тура "красные дьяволы" отправятся в гости к Северной Македонии, которая уже набрала четыре очка в двух предыдущих поединках группового этапа.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 6-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Північна Македонія - Бельгія Смотреть трансляцию