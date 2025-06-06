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Северная Македония – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Лидер группы против претендента на лидерство

Северная Македония – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бельгия начинает свой путь к Мундиалю в Северной Америке. Первые два тура "красные дьяволы" пропустили, потому что играли плей-офф матчи Лиги наций со сборной Украины. Теперь пора подтверждать статус фаворита в группе с Уэльсом, Казахстаном, Лихтенштейном и Северной Македонией. И именно на поле последних сегодня сойдутся команды.

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Македонцы лидируют в группе с четырьмя очками за два поединка. Бельгийцы даже в случае победы сегодня их не обгонят, но шаг к первому месту сделать смогут. Однако под силу ли подопечным Руди Гарсии забрать три очка в неприступном Скопье – это уже большой вопрос.

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В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 3 на OTT-платформе MEGOGO. Стартовый свисток раздастся сегодня, 6 июня, в 21:45 по киевскому времени.

Отбор на Чемпионат мира-2026

Группа J, третий тур

"Стадион Тоше Проэски" (Скопье)

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Трансляція матчу Північна Македонія - Бельгія
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