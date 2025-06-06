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Северная Македония – Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Лидер группы против претендента на лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгия начинает свой путь к Мундиалю в Северной Америке. Первые два тура "красные дьяволы" пропустили, потому что играли плей-офф матчи Лиги наций со сборной Украины. Теперь пора подтверждать статус фаворита в группе с Уэльсом, Казахстаном, Лихтенштейном и Северной Македонией. И именно на поле последних сегодня сойдутся команды.
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Македонцы лидируют в группе с четырьмя очками за два поединка. Бельгийцы даже в случае победы сегодня их не обгонят, но шаг к первому месту сделать смогут. Однако под силу ли подопечным Руди Гарсии забрать три очка в неприступном Скопье – это уже большой вопрос.
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В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 3 на OTT-платформе MEGOGO. Стартовый свисток раздастся сегодня, 6 июня, в 21:45 по киевскому времени.
Отбор на Чемпионат мира-2026
Группа J, третий тур
"Стадион Тоше Проэски" (Скопье)
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