Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Босния и Герцеговина - Сан-Марино. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Сан-Марино: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2025 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча аутсайдера и лидера таблицы в группе H квалификации на чемпионат мира-2026. Скромный Сан-Марино сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Поединок пройдет в субботу, 7 июня. Начало - в 16:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью
Популярное сейчас
- Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня
- Сборная Иордании впервые в истории вышла на Чемпионат мира по футболу
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре