Босния и Герцеговина - Сан-Марино. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Встреча аутсайдера и лидера таблицы в группе H квалификации на чемпионат мира-2026. Скромный Сан-Марино сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной.

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Поединок пройдет в субботу, 7 июня. Начало - в 16:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Боснія і Герцеговіна - Сан-Маріно Смотреть трансляцию