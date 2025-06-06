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Босния и Герцеговина - Сан-Марино. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Босния и Герцеговина - Сан-Марино: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2025 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол

Босния и Герцеговина - Сан-Марино. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча аутсайдера и лидера таблицы в группе H квалификации на чемпионат мира-2026. Скромный Сан-Марино сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной.

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Поединок пройдет в субботу, 7 июня. Начало - в 16:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу Боснія і Герцеговіна - Сан-Маріно
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Босния и Герцеговина Сан-Марино Где смотреть футбол отбор на ЧМ-2026
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