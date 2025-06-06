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Албания - Сербия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Албания - Сербия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Албании, которая уже сыграла два матча в группе K в квалификации к чемпионату мира 2026 года, сыграет домашний матч против Сербии, которая начинает свой путь в отборе к мундиалю, что состоится в следующем году.
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в субботу, 7-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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