Отбор на ЧМ-2026. Уэльс - Лихтенштейн 3:0. Медленно, но верно

Уэльс был в роли абсолютного фаворита еще до начала матча с Лихтенштейном, а в течение этого поединка команда Крейга Беллами продемонстрировала, что этот статус они получили не просто так. Хозяева играли довольно спокойно и легко, доминируя на протяжении всех 90 минут, однако в первом тайме у них были очевидные проблемы с реализацией.

Конечно, национальная команда карликовой страны вряд ли могла рассчитывать на хотя бы одно очко в этой игре, хотя в первые 45 минут гости неплохо отбивались. И все же они пропустили незадолго до перерыва. На 40-й минуте после одного из многочисленных угловых Уэльс сумел открыть счет, а точным ударом головой отметился Джо Родон.

Наиболее интересным перформансом в первом тайме этого матча были песни, исполненные болельщиками на стадионе под изысканный аккомпанемент инструментального ансамбля, который заряжал публику и не давал им заскучать. Серьезно, в первой половине этого поединка, все могло бы быть намного веселее, если бы атаки "драконы" были более акцентированными.

⏰ HT | ???????????????????????????? 1-0 ????????



Joe Rodon's header late in the first half has us in front at the break ⏸️ — Wales ???????????????????????????? (@Cymru) June 6, 2025

Во втором тайме хозяева продолжали давить на ворота сборной Лихтенштейна, несмотря на смелые изменения гостей в атаке, которые так и не принесли им никакой пользы. В этом матче они не нанесли ни одного удара в сторону ворот своего соперника.

Национальная команда Уэльса проснулась в последние полчаса этого матча и быстро забила дважды. Сначала мяч после удара головой от Гарри Уилсона на 65-й минуте с подачи Джея Дасилва влетел в сетку ворот Лихтенштейна. А через несколько минут после этого третий гол "драконы" забили благодаря точному удару от опытного Киффера Мура на добивании в пустые ворота. Понемногу, но уверенно, хозяева все же установили разгромный счет в этой встрече и получили важные три очка в свою копилку. А безнадежная игра Лихтенштейна, к сожалению, оставляет их на дне в своей группе.

⏰ FT | ???????????????????????????? 3-0 ????????



Victory in Cardiff to go top of the group ???? pic.twitter.com/TiqhH0ggaO — Wales ???????????????????????????? (@Cymru) June 6, 2025

Благодаря уверенной победе над Лихтенштейном сборная Уэльса выходит на первое место в своей квалификационной группе, потому что параллельный матч между Бельгией и Северной Македонией закончился результативной ничьей — 1:1. Теперь у команды Крейга Беллами уже 7 очков после первых трех матчей. На втором месте в их группе сейчас находится Северная Македония с 5 очками, а на третьем месте находится Казахстан с 3 очками, однако по итогам двух игр. Бельгия провела лишь один матч, поэтому они занимают четвертое место с одним заработанным пунктом.

Квалификация на ЧМ-2026. Группа J. 3-й тур

Стадион: "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф)

Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)

Уэльс — Лихтенштейн 3:0

Голы: Родон (40), Уилсон (65), Мур (68)

Уэльс: Дарлоу — Уильямс (Дасилва, 24), Дэвис, Родон, Робертс — Сорба (Кумас, 64), Ампаду (Шиен, 64) — Уилсон (Дж. Джеймс, 74), Каллен, Джонсон (Брукс, 64) — Мур

Лихтенштейн: Бюхель — Гофер, Визер, Трабер — Гопель, Зеле (Цунд, 90+1), Гаслер, Люхингер (Нецер, 73), Майер (Киндле, 46) — Луке-Нотаро (Малин, 70), Саглам (Пицци, 46)

Предупреждения: Шиен (83) — Киндле (49), Пицци (73)