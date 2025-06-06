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Отбор на ЧМ-2026. Уэльс - Лихтенштейн 3:0. Медленно, но верно

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Валлийцы выходят на первое место в своей группе

Отбор на ЧМ-2026. Уэльс - Лихтенштейн 3:0. Медленно, но верно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Уэльс был в роли абсолютного фаворита еще до начала матча с Лихтенштейном, а в течение этого поединка команда Крейга Беллами продемонстрировала, что этот статус они получили не просто так. Хозяева играли довольно спокойно и легко, доминируя на протяжении всех 90 минут, однако в первом тайме у них были очевидные проблемы с реализацией.

Конечно, национальная команда карликовой страны вряд ли могла рассчитывать на хотя бы одно очко в этой игре, хотя в первые 45 минут гости неплохо отбивались. И все же они пропустили незадолго до перерыва. На 40-й минуте после одного из многочисленных угловых Уэльс сумел открыть счет, а точным ударом головой отметился Джо Родон.

Наиболее интересным перформансом в первом тайме этого матча были песни, исполненные болельщиками на стадионе под изысканный аккомпанемент инструментального ансамбля, который заряжал публику и не давал им заскучать. Серьезно, в первой половине этого поединка, все могло бы быть намного веселее, если бы атаки "драконы" были более акцентированными.

Во втором тайме хозяева продолжали давить на ворота сборной Лихтенштейна, несмотря на смелые изменения гостей в атаке, которые так и не принесли им никакой пользы. В этом матче они не нанесли ни одного удара в сторону ворот своего соперника.

Национальная команда Уэльса проснулась в последние полчаса этого матча и быстро забила дважды. Сначала мяч после удара головой от Гарри Уилсона на 65-й минуте с подачи Джея Дасилва влетел в сетку ворот Лихтенштейна. А через несколько минут после этого третий гол "драконы" забили благодаря точному удару от опытного Киффера Мура на добивании в пустые ворота. Понемногу, но уверенно, хозяева все же установили разгромный счет в этой встрече и получили важные три очка в свою копилку. А безнадежная игра Лихтенштейна, к сожалению, оставляет их на дне в своей группе.

Благодаря уверенной победе над Лихтенштейном сборная Уэльса выходит на первое место в своей квалификационной группе, потому что параллельный матч между Бельгией и Северной Македонией закончился результативной ничьей — 1:1. Теперь у команды Крейга Беллами уже 7 очков после первых трех матчей. На втором месте в их группе сейчас находится Северная Македония с 5 очками, а на третьем месте находится Казахстан с 3 очками, однако по итогам двух игр. Бельгия провела лишь один матч, поэтому они занимают четвертое место с одним заработанным пунктом.

Квалификация на ЧМ-2026. Группа J. 3-й тур

Стадион: "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф)

Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)

Уэльс Лихтенштейн 3:0

Голы: Родон (40), Уилсон (65), Мур (68)

Уэльс: Дарлоу — Уильямс (Дасилва, 24), Дэвис, Родон, Робертс — Сорба (Кумас, 64), Ампаду (Шиен, 64) — Уилсон (Дж. Джеймс, 74), Каллен, Джонсон (Брукс, 64) — Мур

Лихтенштейн: Бюхель — Гофер, Визер, Трабер — Гопель, Зеле (Цунд, 90+1), Гаслер, Люхингер (Нецер, 73), Майер (Киндле, 46) — Луке-Нотаро (Малин, 70), Саглам (Пицци, 46)

Предупреждения: Шиен (83) — Киндле (49), Пицци (73)

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