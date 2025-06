Отбор на ЧМ-2026. Уэльс - Лихтенштейн 3:0. Медленно, но верно

Уэльс был в роли абсолютного фаворита еще до начала матча с Лихтенштейном, а в течение этого поединка команда Крейга Беллами продемонстрировала, что этот статус они получили не просто так. Хозяева играли довольно спокойно и легко, доминируя на протяжении всех 90 минут, однако в первом тайме у них были очевидные проблемы с реализацией.

Конечно, национальная команда карликовой страны вряд ли могла рассчитывать на хотя бы одно очко в этой игре, хотя в первые 45 минут гости неплохо отбивались. И все же они пропустили незадолго до перерыва. На 40-й минуте после одного из многочисленных угловых Уэльс сумел открыть счет, а точным ударом головой отметился Джо Родон.

Наиболее интересным перформансом в первом тайме этого матча были песни, исполненные болельщиками на стадионе под изысканный аккомпанемент инструментального ансамбля, который заряжал публику и не давал им заскучать. Серьезно, в первой половине этого поединка, все могло бы быть намного веселее, если бы атаки "драконы" были более акцентированными.

⏰ HT | ???????????????????????????? 1-0 ????????



