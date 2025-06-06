Отбор на ЧМ 2026. Гибралтар – Хорватия 0:7. Фаворит есть фаворит

В третьем туре группы L встретились сборные Гибралтара и Хорватии. Для гостей это был первый матч отбора, Гибралтар проводил третий.

Команды встречались во второй раз и впервые в официальном матче. Гибралтар на бумаге был аутсайдером. Даже хорватские СМИ описали сборную "слабее, чем Сан-Марино". По ожиданиям было так же: много голов и преимущество гостевой команды.

Но в матче Гибралтар неплохо защищался и даже пытался забить. Хорватия нашла выход. Гости передали на свободный фланг, где пребывал Перишич. Сильная передача в штрафную и Пашалич на 28-й минуте головой поразил ворота гостей.

Спустя минуту гости получили право на угловой. Подача, Пашалич ударил в створ и мяч, коснувшись Будимира оказался в воротах. Полузащитник "Аталанты" оформил гол +ассист.

Ближе к концовке гостевая команда могла сделать счёт 3:0. Подача Юричича с центра поля и Сучич оказался с вратарём один на один. Футболист ворота поразил, но у Юричича судьи увидели офсайд.

Хорватия хотела забить ещё, но у них не вышло. Команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался с замен. Златко Далич выпустил Ивановича и Крамарича на поле. Будимир и Сучич пошли готовиться к следующему матчу против Чехии. Тренер Гибралтара Скотт Уайзмен также сделал изменения в составе: вместо нападающего де Барра на поле вышел полузащитник Грэм Торилья.

Хорватия во втором тайме продолжила атаковать. Начиная с 60-й минуты гостевая команда забила 5 голов. Первым отметился Иванович, а спустя 3 минуты на счету нападающего был дубль. К слову, у Перишича уже на счету был хет-трик из ассистов.

Гибралтару дали передышку, но только на 10 минут. Свой гол забил Перишич после передачи Пашалича. Футболист "ПСВ" отметился дебютным голом в отборе. Пашалич оформил дубль из ассистов

Хорватии показалось мало. Крамарич за 2 минуты оформил дубль. Ассист на первый гол выполнил Майер. Во втором голе поучаствовал Иванович.

К 77-й минуте Хорватия нанесла 25 ударов по воротам Гибралтара.

Сборная Хорватии показала класс. Семь голов, без пропущенных и первые набранные очки. Следующее испытание – сборная Чехии.

Гибралтару ж нужно восстановиться к матчу с Фарерскими островами.

Отбор на Чемпионат Мира 2026. Третий тур. Фару-Луле

Гибралтар – Хорватия 0:7

Голы: Пашалич (28), Будимир (30), Иванович (60, 63), Перишич (73), Крамарич (77, 79)

Гибралтар (4-3-3): Банда – Ронан (Валарино. 62), Лопеш, Эннесли, Мауро – де Барр (Торилья, 46), Уокер (Бент, 86), Сканлон – Джессоп, Бартоло, Ричардс (Гибсон, 74)

Хорватия: Ливакович – Юранович, Понграчич, Чалета-Цар, Станишич (Пашалич, 65) – Майер, П.Сучич (Крамарич, 46) – Перишич, Пашалич (Батурина, 71), Л.Сучич (Модрич, 64) – Будимир (Иванович, 46)