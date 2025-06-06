Квалификация ЧМ. Эстония - Израиль 1:3. Класс взял свое

Квалификация Чемпионата мира. 3-й тур. Группа I

06.06.2025. А. Ле Кок Арена (Таллин)

Главный арбитр: Вилли Делажо (Франция)

Эстония - Израиль 1:3

Эстония: Хейн – Шённинг-Ларсен, Паскочи, Кууск, Салисте (Епихин 80), Соометс (Кристал 55), Шейн, Яковлев (Саарма 72), Кайт (Айнсалу 80), Синявский, Тамм (Аниер 72)

Израиль: Перец – Даса, Нахмиас, Шломо, Соломон (Абада 90+1), Ревиво, Абу Фани (Ярин 90+1), Перец Э. (Джабер 66), Глух, Тургеманн (Халайли 66), Битон (Перец Д. 72)

Предупреждение: Хейн 88

Голы: Кайт 31 - Битон 39, 49, Абу Фани 89

В первом туре квалификации эти сборные уже встречались между собой. Тогда эстонцы изрядно потрепали нервы сопернику. Несмотря на все, Израиль забрал свои 3 очка при счете 2:1. Куча нереализованных моментов, но к их счастью, победный результат был достигнут.

В сегодняшнем матче эстонцы имели большое желание взять реванш. И это не просто слова. Действительно, был заметен запал в глазах хозяев. В начале игры команда даже забрала на некоторое время мяч под свой контроль. Впоследствии соперник выровнял ситуацию.

Первый классный момент возник как раз у Эстонии. Однако удар головой в упор полетел прямо по центру, где стоял голкипер. Это произошло после углового. И можно сказать, что именно от стандартов команда могла рассчитывать на опасные моменты. Ведь позиционные атаки давались с трудом.

По сути, единственной нормальной позиционной атакой можно назвать эпизод с голом. На правом фланге Шённинг-Ларсен скинул под удар Кайту, и оставалось точно пробить. Желание и усилия хозяев поля вознаградились.

Правда, довольно быстро счет был сравнен. Ошибка в центре поля привела к потере мяча. Много свободного пространства, обыгрыш защитника от Тургемона и прострел на Битона. На самом деле в этом голе виноваты все игроки Эстонии, причастные к эпизоду. Один потерял мяч, второй проиграл борьбу Тургеману, другие не усмотрели за Битоном...

Второй тайм начался с быстрого гола сборной Израиля. Соломон отобрал мяч у защитника у его ворот, немного подумал и с левого фланга переправил мяч на Битона. Защитники играли не плотно, поэтому это дубль нападающего.

Гости видели, что могут добиться успеха, играя даже в полуноги. Соперник сам дарит возможности забивать. Израиль не тратил много сил, у него все было под контролем.

Сборная Эстонии не сдавалась, старалась, неслась... Но что поделаешь, когда у тебя просто не хватает умений и класса. Не хватало последней передачи, а значит и нормального удара.

Тем временем Израиль забил в третий раз. Фол голкипера привел к пенальти, который реализовал Абу Фани. 1:3, игра завершена. Отдельно отметим, что на трибунах в Таллине можно было заметить украинские флаги. Это порадовало больше, чем сам матч. Приятно.

Израиль поднялся на второе место в группе. Теперь у него 6 очков. Эстония пока на третьей строчке с 3 очками.