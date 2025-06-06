Отбор на ЧМ. Норвегия - Италия 3:0. Ветры финала Лиги Чемпионов

Отборочный турнир на Чемпионат Мира. Группа I

Осло. "Уллевол"

Норвегия - Италия 3:0

Голы: Серлот 14, Нуса 34, Холанд 42

Норвегия: Нюланд, Риерсон, Хеггем (Эстигор 71), Айер, Меллер Вольфе (Педерсен 75), Берге, Торсбю (Берг 46), Эдегор, Нуса (Бобб 75), Серлот (Ларсен 83), Холанд

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Коппола, А. Бастони, Дзаппакоста (Орсолини 71), Ровелла (Фраттези 46), Барелла, Удоджи (Димарко 83), Тонали, Распадори (Риччи 83), Ретеги (Лукка 72)

Предупреждения: Торсбю 38, Берг 55

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

90-е годы 20-го века были золотым временем для сборной Норвегии. Тогда она выходила на два Чемпионата Мира и на Евро-2000. Но вот после этого - как отрезало. Ни одного крупного турнира. От нынешнего поколения Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора, Александера Серлота, Антонио Нусы, которое называют "золотым", требуют вернуть сборную на крупный турнир. Они близки.

На тех двух Мундиалях Норвегия проигрывала сборной Италии. Теперь появилась возможность взять реванш. У Италии, которая ничем не напоминает даже вовсе не идеальные для нее 90-ые - ни по составу, ни по игре, ни по настроению. Она даже не попала на два последних ЧМ. "Скуадра Адзурра" в глубоком кризисе. Настолько глубоком, что сегодняшний позор даже не особо удивил.

Подходили итальянцы к матчу после приличной кампании в Лиге Наций с гостевыми победами над Францией и Бельгией и 3:3 в Германии. Но и с эпидемией травм в обороне. С резонансной ссорой главного тренера Лучано Спаллетти с защитником Франческо Ачерби, отказавшимся приехать. После 0:5 "Интера" в финале Лиги Чемпионов. В паршивом настроении. На поле это было заметно.

Они владели мячом в первом тайме 66 процентов времени. Но набрали лишь один удар по воротам и лишь 0.04 xG. Спаллетти заявлял, что хочет владеть мячом, доминировать. Столе Сольбаккен также говорил о таком, но на деле отдал мяч сопернику и радостно ловил его. Ловил защитников - дебютанта 21-летнего Копполу, не игравшего в сборной семь лет 32-летнего Дзаппакосту.

Хозяева даже не создали много. Реализовали почти все. Нуса перехватил у Бастони и выложил классно вразрез на Серлота - 1:0. Серлот прорвался справа, бил с острого угла - Доннарумма отбил. Длинный мяч нашел Нусу, тот сместился слева в центр и пробил из-за пределов штрафной под перекладину - 2:0. Эдегор классно вразрез вывел Холанда, тот обошел вратаря - и 3:0.

Норвегия стала первой в истории, кто забил Италии как минимум трижды в первом тайме в Отборе на Чемпионаты Мира.

Второй тайм Италия начала хотя бы каким-то давлением. Удоджи пробил дважды подряд. Но в защитников, а вскоре Норвегия успокоила игру, даже перехватила мяч и доминировала. Не стараясь забить, а лишь держа игру ближе к воротам соперника. Забить она все же могла - стойка отбила удар Берге издали.

Норвегия побеждает Топ-сборную впервые с 2010-го года. Впрочем, учитывая ее форму и состав в атаке, такая победа именно сейчас не удивляет. Она одерживает пятую победу подряд во всех турнирах, в пятом матче подряд забивает как минимум три мяча. Она возглавляет группу с девятью очками в трех матчах и блестящей разницей мячей - 12:2.

Италия же только начала Отборочный турнир. Она еще может догнать. Но, учитывая ее игровую форму, общую силу, настроение, общее состояние итальянских игроков, догнать будет очень тяжело. Пока же она не выиграла четвертый матч подряд во всех турнирах, пропустила в четвертом подряд два мяча и более. Пока она опозорена, развалена.

Через три дня Италия примет Молдову, а Норвегия сыграет в гостях с Эстонией.