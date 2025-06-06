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Отбор на ЧМ-2026. Северная Македония – Бельгия 1:1. Беспроигрышная серия хозяев продолжается
После поражения от Украины "красные львы" уже долго не уступают дома
Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат мира-2026
Группа J, третий тур
"Стадион Тоше Проэски" (Скопье)
Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)
Последний раз дома Северная Македония уступала 16 июня 2023 года. Тогда "красные львы" встречались со сборной Украины – матч завершился со счетом 2:3. С тех пор команда ни разу не проиграла. И в Скопье приезжали Италия и Англия. А на этот раз к ним приехала Бельгия, которая только недавно встречалась с подопечными Реброва.
Общее преимущество гостей было очевидным. Однако все же игра была атакующей в обе стороны. По крайней мере, до перерыва. Ближе к середине тайма команды обменялись моментами, где выручали голкиперы, а на 27 минуте хозяева дважды подряд пробили в штангу: сначала Эльмас, потом – Алиоски. А практически сразу именно Бельгия открыла счет.
Лукаку получил передачу в штрафной, пробил, но защитник остановил мяч, который катился в створ ворот. Первым на добивании был Де Кейпер. Он забил во втором матче за сборную.
На старте второго тайма Эльмас красивым обводным ударом поразил правую штангу ворот из-за пределов штрафной. Однако здесь гостям улыбнулась удача. А точнее, помощь от VAR: был зафиксирован офсайд.
Дальше на поле было много борьбы. Македонцы часто не успевали за быстрыми бельгийцами и нередко фолили. За финальные 30 минут матча хозяева собрали пять желтых карточек. Однако это принесло свои плоды.
Как минимум, они не пропустили. Как максимум – забили. На 87-й минуте счет стал равным. Свой второй момент в матче Алиоски реализовал. Защитник отлично вбежал в штрафную под передачу Чурлинова и в касание переиграл голкипера.
???? Lukaku's disappointment after Alioski's goal in the 88th minute pic.twitter.com/0kD8UDR1aO— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 6, 2025
Два года без поражений дома – отличный результат. Однако лидерскую позицию в группе Северная Македония потеряла: Уэльс воспользовался матчем против Лихтенштейна. Вся борьба еще впереди.
Северная Македония – Бельгия 1:1
Голы: Алиоски 87 – Де Кейпер 28
Северная Македония: Димитриевски – Илиевски (Асковски 80), Зайков, Муслиу, Алиоски – Стойчевски (Чурлинов 57), Атанасов (Элези 46) – Костадинов (Митровски 80), Барди, Эльмас – Миовски (Ристовски 85)
Бельгия: Селс – Менье (Де Винтер 56), Дебаст, Фас, Де Кейпер (Теат 78) – Раскин, Де Брюйне (Тилеманс 56), Ванакен (А. Онана 56) – Салемакерс, Лукаку (Опенда 82), Доку
Предупреждения: Атанасов 15, Муслиу 66, Илиевски 71, Барди 76, Митровски 81, Ристовски 90+3 – Менье 45
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