Отбор на ЧМ-2026. Северная Македония – Бельгия 1:1. Беспроигрышная серия хозяев продолжается

Отбор на Чемпионат мира-2026

Группа J, третий тур

"Стадион Тоше Проэски" (Скопье)

Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)

Последний раз дома Северная Македония уступала 16 июня 2023 года. Тогда "красные львы" встречались со сборной Украины – матч завершился со счетом 2:3. С тех пор команда ни разу не проиграла. И в Скопье приезжали Италия и Англия. А на этот раз к ним приехала Бельгия, которая только недавно встречалась с подопечными Реброва.

Общее преимущество гостей было очевидным. Однако все же игра была атакующей в обе стороны. По крайней мере, до перерыва. Ближе к середине тайма команды обменялись моментами, где выручали голкиперы, а на 27 минуте хозяева дважды подряд пробили в штангу: сначала Эльмас, потом – Алиоски. А практически сразу именно Бельгия открыла счет.

Лукаку получил передачу в штрафной, пробил, но защитник остановил мяч, который катился в створ ворот. Первым на добивании был Де Кейпер. Он забил во втором матче за сборную.

На старте второго тайма Эльмас красивым обводным ударом поразил правую штангу ворот из-за пределов штрафной. Однако здесь гостям улыбнулась удача. А точнее, помощь от VAR: был зафиксирован офсайд.

Дальше на поле было много борьбы. Македонцы часто не успевали за быстрыми бельгийцами и нередко фолили. За финальные 30 минут матча хозяева собрали пять желтых карточек. Однако это принесло свои плоды.

Как минимум, они не пропустили. Как максимум – забили. На 87-й минуте счет стал равным. Свой второй момент в матче Алиоски реализовал. Защитник отлично вбежал в штрафную под передачу Чурлинова и в касание переиграл голкипера.

