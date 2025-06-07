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Квалификация, Южная Америка. Венесуэла становится фаворитом в борьбе за стыки

Чемпионат мира FIFA
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Команда берет очки, где должна набирать максимум

Квалификация, Южная Америка. Венесуэла становится фаворитом в борьбе за стыки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Венесуэла в очередном туре южноамериканского отборочного цикла Мундиаля принимала Боливию. Хозяевам удалось установить преимущество в 2 мяча еще до 30-й минуты. "Красное вино" сохранило этот счет до финального свистка.

"Зеленые" чаще владели инициативой (владение 59%) и создали не меньше моментов у чужих ворот, но это никак не изменило цифры на табло.

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Венесуэла одерживает вторую победу подряд и закрепляется на 7-м месте (18 очков), которое дает право на участие в стыках. Впереди выезд к Уругваю, опережающему команду на 3 пункта. Это шанс для Боливии сократить отставание от 7-й позиции. Сейчас у сборной 14 баллов, а в понедельник коллектив будет принимать Чили – главного аутсайдера отбора.

Квалификация ЧМ. Южная Америка. 15-й тур

Матурин. Эстадио Монументаль де Матурин

Венесуэла – Боливия 2:0

Голы: Куэльяр, 5 (аг), Рондон, 30

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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