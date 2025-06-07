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Италия потерпела седьмое поражение в официальных матчах со счетом 0:3

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Провальный старт в отборе

Италия потерпела седьмое поражение в официальных матчах со счетом 0:3

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Скуадра адзурра" неудачно начала квалификацию ЧМ, уступив Норвегии в Осло (0:3).

Лишь в седьмой раз в официальных встречах сборная Италии проиграла с аналогичным счетом:

  • 1957 Квалификация ЧМ. Португалия 3:0 Италия;
  • 1983 Квалификация ЧЕ. Италия 0:3 Швеция;
  • 2008 Евро. Италия 0:3 Нидерланды;
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  • 2009 Кубок Конфедераций. Италия 0:3 Бразилия;
  • 2017 Квалификация ЧМ. Испания 3:0 Италия;
  • 2022 Финалиссима. Италия 0:3 Аргентина;
  • 2025 Квалификация ЧМ. Норвегия 3:0 Италия.

"Львы" выиграли все 3 поединка в отборе группы I.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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