Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Италия потерпела седьмое поражение в официальных матчах со счетом 0:3
Провальный старт в отборе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Скуадра адзурра" неудачно начала квалификацию ЧМ, уступив Норвегии в Осло (0:3).
Лишь в седьмой раз в официальных встречах сборная Италии проиграла с аналогичным счетом:
- 1957 Квалификация ЧМ. Португалия 3:0 Италия;
- 1983 Квалификация ЧЕ. Италия 0:3 Швеция;
- 2008 Евро. Италия 0:3 Нидерланды;
- 2009 Кубок Конфедераций. Италия 0:3 Бразилия;
- 2017 Квалификация ЧМ. Испания 3:0 Италия;
- 2022 Финалиссима. Италия 0:3 Аргентина;
- 2025 Квалификация ЧМ. Норвегия 3:0 Италия.
"Львы" выиграли все 3 поединка в отборе группы I.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Контрольный матч. Испания U-21 - Украина U-21 0:1. Украинцы вырывают победу у именитого соперника
- Оболонь не будет искать нового главного тренера - он оказался под боком
- Сборная Иордании впервые в истории вышла на Чемпионат мира по футболу
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000