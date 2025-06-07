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Квалификация. Норвегия – Италия 3:0. Обзор матча
Холанда и компанию не остановить
Getty Images / Global Images Ukraine
"Львы" еще до перерыва забили трижды, а 20-летний нападающий "РБ Лейпциг" Антонио Нуса оформил гол+пас. "Скуадра адзурра" только однажды попала в створ. Подопечные Лучано Спаллетти владели мячом (62%), но угрозы у чужих ворот почти не создавали.
Команда королевства возглавляет группу I (9 баллов) и 9 июня отправится в Эстонию. Гости стартовали в отборе с поражения и в понедельник постараются реабилитироваться в домашней встрече против Молдовы.
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Квалификация ЧМ. Европа. 3-й тур
Осло. Ullevaal Stadion
Голы: Серлот, 14, Нуса, 34, Холанд, 42
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