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Квалификация. Норвегия – Италия 3:0. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Холанда и компанию не остановить

Квалификация. Норвегия – Италия 3:0. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Львы" еще до перерыва забили трижды, а 20-летний нападающий "РБ Лейпциг" Антонио Нуса оформил гол+пас. "Скуадра адзурра" только однажды попала в створ. Подопечные Лучано Спаллетти владели мячом (62%), но угрозы у чужих ворот почти не создавали.

Команда королевства возглавляет группу I (9 баллов) и 9 июня отправится в Эстонию. Гости стартовали в отборе с поражения и в понедельник постараются реабилитироваться в домашней встрече против Молдовы.

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Квалификация ЧМ. Европа. 3-й тур

Осло. Ullevaal Stadion

Норвегия – Италия 3:0

Голы: Серлот, 14, Нуса, 34, Холанд, 42

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Сборная Норвегии Национальная сборная Италии
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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