Спаллетти: Бесит намек на то, что кто-то хочет меня спасать, потому что я сам не справляюсь

Наставник Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение в Осло в квалификации ЧМ (0:3).

"Я ответственный. Мне тоже нужно что-то изменить. Мы должны проанализировать, что произошло. Мы были недостаточно решительными в своих действиях, слишком мягкими.

Мы могли действовать лучше в обороне индивидуально, мы слишком часто теряли мяч в финальной трети поля, нужно было чаще задействовать вингбеков, но мы упорно давили через центр. Я считаю, что это сильная команда, лучшая, которая сейчас есть в расположении. Я буду защищать этих игроков".