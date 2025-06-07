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Спаллетти: Бесит намек на то, что кто-то хочет меня спасать, потому что я сам не справляюсь
Скуадра адзурра неудачно побывала в гостях в Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение в Осло в квалификации ЧМ (0:3).
"Я ответственный. Мне тоже нужно что-то изменить. Мы должны проанализировать, что произошло. Мы были недостаточно решительными в своих действиях, слишком мягкими.
Мы могли действовать лучше в обороне индивидуально, мы слишком часто теряли мяч в финальной трети поля, нужно было чаще задействовать вингбеков, но мы упорно давили через центр. Я считаю, что это сильная команда, лучшая, которая сейчас есть в расположении. Я буду защищать этих игроков".
"Если есть что-то, что меня бесит – это намек на то, что кто-то хочет меня спасать, потому что я сам не справляюсь. Я прошел через тысячи ситуаций, и даже больше. Когда выбираешь тренировать сборную Италии – ты ответственный. Я ответственный, все, что происходит на поле – на мне.
Ждет ли Италию еще один плей-офф? После сегодняшнего результата это вполне возможно. Надо выложиться и больше не ошибаться, чтобы вернуть себе шанс на первое место. Это справедливо, и мы хотим доказать, что не принимаем такую ситуацию”, – заявил специалист.
В следующем туре квалификации Италия будет принимать Молдову.
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