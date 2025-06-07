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Квалификация. Северная Македония – Бельгия 1:1. Обзор матча
Хозяева спасли поединок в конце основного времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные дьяволы" открыли счет в 1-м тайме. Уже после перерыва "львы" могли восстанавливать паритет, но офсайдные голы не влияют на результат. Ближе к завершению встречи "рыси" все же отличились. Гости нанесли 17 ударов, но больше не меняли цифры на табло.
У балканской команды второе место и 5 очков. 9 июня сборная отправится в Казахстан. Для соперника это был первый поединок в отборе. Впереди домашняя игра против Уэльса.
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Квалификация ЧМ. Европа. 3-й тур
Скопье. National Arena Toshe Proeski
Голы: Алиоски, 86 – Де Кейпер, 28
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