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Мальта – Литва. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Битва за три очка
Getty Images/Global Images Ukraine
Аутсайдер группы G встречается с командой третьего места. За первые два тура оба коллектива набрали одно очко на двоих. Сегодня же есть реальный шанс и три зачетных пункта получить, ведь соперник будет примерно одинакового уровня. Мальта хорошо играет дома, Литва – плохо на выезде. Продолжится ли эта тенденция и дальше?
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В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Megogo Футбол 4 на OTT-платформе MEGOGO. Начало поединка – 7 июня в 19.00.
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Квалификация на Чемпионат мира-2026
Группа G, третий тур
“Та'Кали Нэшнел Стедиум”
Главный арбитр: Мариан Барбу (Румыния)
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