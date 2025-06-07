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Мальта – Литва. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Битва за три очка

Мальта – Литва. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аутсайдер группы G встречается с командой третьего места. За первые два тура оба коллектива набрали одно очко на двоих. Сегодня же есть реальный шанс и три зачетных пункта получить, ведь соперник будет примерно одинакового уровня. Мальта хорошо играет дома, Литва – плохо на выезде. Продолжится ли эта тенденция и дальше?

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В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Megogo Футбол 4 на OTT-платформе MEGOGO. Начало поединка – 7 июня в 19.00.

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Квалификация на Чемпионат мира-2026

Группа G, третий тур

“Та'Кали Нэшнел Стедиум”

Главный арбитр: Мариан Барбу (Румыния)

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