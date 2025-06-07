Босния и Герцеговина - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Босния и Герцеговина нацелена на третью победу подряд на групповом этапе. Отличная возможность для "желто-синих" улучшить свою статистику в поединке с андердогом в лице Сан-Марино.

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Матч начнется в 16:00 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 1.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Отбор на чемпионат мира-2026, группа H, третий тур

07.06.2025. Зеница, "Белино Поле"

Босния и Герцеговина 16:00 Сан-Марино

Телетрансляция – Megogo Футбол 1