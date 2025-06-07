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Босния и Герцеговина - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Босния и Герцеговина – Сан-Марино. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Босния и Герцеговина нацелена на третью победу подряд на групповом этапе. Отличная возможность для "желто-синих" улучшить свою статистику в поединке с андердогом в лице Сан-Марино.
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Матч начнется в 16:00 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 1.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Отбор на чемпионат мира-2026, группа H, третий тур
07.06.2025. Зеница, "Белино Поле"
Босния и Герцеговина 16:00 Сан-Марино
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
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