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Албания - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Албания - Сербия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.06.2025 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Албания - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Албании, сыгравшая два матча в группе K в квалификации к чемпионату мира 2026 года, проведет игру на своем поле против Сербии, которая начинает свой путь в отборе к мундиалю. Нас ожидает принципиальная встреча, поскольку противостояние этих двух стран на футбольном поле является одним из самых ожесточенных в Европе.

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Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 3-й тур
7 июня. 21:45. Тирана. "Арена Комбетаре"
Албания — Сербия
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу Албанія - Сербія
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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