Албания - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Сборная Албании, сыгравшая два матча в группе K в квалификации к чемпионату мира 2026 года, проведет игру на своем поле против Сербии, которая начинает свой путь в отборе к мундиалю. Нас ожидает принципиальная встреча, поскольку противостояние этих двух стран на футбольном поле является одним из самых ожесточенных в Европе.

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Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 3-й тур

7 июня. 21:45. Тирана. "Арена Комбетаре"

Албания — Сербия

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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