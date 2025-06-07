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Андорра – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Андорра – Англия. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Андорры и Англии сыграют между собой в рамках 3-го тура квалификации на ЧМ-2026 в группе K. Матч между очевидным фаворитом и очевидным аутсайдером. Англичане стремятся заработать очередные три очка, тогда как Андорра будет надеяться на чудо.
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Матч начнется в 19:00 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 2.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Отбор на чемпионат мира-2026, группа K, третий тур
07.06.2025. Барселона. "RCDE Стедиум"
Андорра 19:00 Англия
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
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