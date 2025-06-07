Андорра – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Сборные Андорры и Англии сыграют между собой в рамках 3-го тура квалификации на ЧМ-2026 в группе K. Матч между очевидным фаворитом и очевидным аутсайдером. Англичане стремятся заработать очередные три очка, тогда как Андорра будет надеяться на чудо.

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Матч начнется в 19:00 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 2.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Отбор на чемпионат мира-2026, группа K, третий тур

07.06.2025. Барселона. "RCDE Стедиум"

Андорра 19:00 Англия

Телетрансляция – Megogo Футбол 2