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Мальта - Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Мальта – Литва ⋇ Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото: facebook.com/LTUfutbolas
Мальта и Литва – одни из андердогов группы G. Особенно если учитывать, что в квинтете есть Нидерланды, Польша и Финляндия. Соответственно очный поединок – это возможность как показать свой уровень на фоне примерно одинакового по силе соперника, так и заработать очки в отборе. И все же продолжить теоретическую борьбу за хотя бы второе место.
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Матч начнется в 19:00 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 4.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Отбор на чемпионат мира-2026, группа G, третий тур
07.06.2025. Мальта, Национальный стадион Та'Кали
Мальта 19:00 Литва
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
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