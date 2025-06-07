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Мальта - Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Мальта – Литва ⋇ Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол

Мальта - Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Фото: facebook.com/LTUfutbolas

UA-Футбол
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Мальта и Литва – одни из андердогов группы G. Особенно если учитывать, что в квинтете есть Нидерланды, Польша и Финляндия. Соответственно очный поединок – это возможность как показать свой уровень на фоне примерно одинакового по силе соперника, так и заработать очки в отборе. И все же продолжить теоретическую борьбу за хотя бы второе место.

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Матч начнется в 19:00 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 4.

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Отбор на чемпионат мира-2026, группа G, третий тур

07.06.2025. Мальта, Национальный стадион Та'Кали

Мальта 19:00 Литва

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

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