Мальта - Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Мальта и Литва – одни из андердогов группы G. Особенно если учитывать, что в квинтете есть Нидерланды, Польша и Финляндия. Соответственно очный поединок – это возможность как показать свой уровень на фоне примерно одинакового по силе соперника, так и заработать очки в отборе. И все же продолжить теоретическую борьбу за хотя бы второе место.

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Матч начнется в 19:00 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 4.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Отбор на чемпионат мира-2026, группа G, третий тур

07.06.2025. Мальта, Национальный стадион Та'Кали

Мальта 19:00 Литва

Телетрансляция – Megogo Футбол 4