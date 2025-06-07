Австрия - Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

7 июня в Вене состоится матч третьего тура отбора на Чемпионат мира 2026 в группе H между Австрией и Румынией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Румыны уже сыграли два матча, тогда как австрийцы проведут только первый поединок.

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Матч начнется в 21:45 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 4.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Отбор на чемпионат мира-2026, группа H, третий тур

07.06.2025. Вена, "Эрнст Хаппель Штадион"

Австрия 21:45 Румыния

Телетрансляция – Megogo Футбол 4