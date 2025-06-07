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Австрия - Румыния. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Австрия – Румыния ⋇ Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
7 июня в Вене состоится матч третьего тура отбора на Чемпионат мира 2026 в группе H между Австрией и Румынией. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Румыны уже сыграли два матча, тогда как австрийцы проведут только первый поединок.
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Матч начнется в 21:45 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 4.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Отбор на чемпионат мира-2026, группа H, третий тур
07.06.2025. Вена, "Эрнст Хаппель Штадион"
Австрия 21:45 Румыния
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
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