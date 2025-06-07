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Финляндия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Финляндия – Нидерланды ⋇ Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Мы – первые по рейтингу в группе, потому обязаны занять первое место", – заявил Рональд Куман. Сборная Нидерландов и вправду является фаворитом группы G. И все же должна быть осторожной. Польша и Финляндия в соперниках. Первая уже выиграла два матча. А начинается кампания "Оранье" в гостях у второй.
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Матч начнется в 21:45 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 2.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Отбор на чемпионат мира-2026, группа G, третий тур
07.06.2025. Хельсинки. "Олимпийский Стадион"
Финляндия 21:45 Нидерланды
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
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