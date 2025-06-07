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Финляндия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Финляндия – Нидерланды ⋇ Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол

Финляндия - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Мы – первые по рейтингу в группе, потому обязаны занять первое место", – заявил Рональд Куман. Сборная Нидерландов и вправду является фаворитом группы G. И все же должна быть осторожной. Польша и Финляндия в соперниках. Первая уже выиграла два матча. А начинается кампания "Оранье" в гостях у второй.

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Матч начнется в 21:45 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 2.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Отбор на чемпионат мира-2026, группа G, третий тур

07.06.2025. Хельсинки. "Олимпийский Стадион"

Финляндия 21:45 Нидерланды

Телетрансляция – Megogo Футбол 2

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Телетрансляція матчу Фінляндія - Нідерланди
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