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США - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
США – Турция ⋇ Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Отбор на Товарищеский матч на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Будущий хозяин Чемпионата мира-2026 под руководством амбициозного тренера Маурусио Почеттино попытается в товарищеском матче проверить свои силы с четвертьфиналистом последнего Евро-2024.
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Матч начнется в 22:30 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 5.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Товарищеский матч
07.06.2025. Ист-Хартфорд, "Пратт энд Уитни Стэдиум"
США 22:30 Турция
Телетрансляция – Megogo Футбол 5
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