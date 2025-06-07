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США - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Чемпионат мира FIFA

США – Турция ⋇ Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Отбор на Товарищеский матч на UA-Футбол

США - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Будущий хозяин Чемпионата мира-2026 под руководством амбициозного тренера Маурусио Почеттино попытается в товарищеском матче проверить свои силы с четвертьфиналистом последнего Евро-2024.

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Матч начнется в 22:30 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 5.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Товарищеский матч

07.06.2025. Ист-Хартфорд, "Пратт энд Уитни Стэдиум"

США 22:30 Турция

Телетрансляция – Megogo Футбол 5

Трансляция матча
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Телетрансляція матчу США - Туреччина
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