Дания - Северная Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сборные Дании и Северной Ирландии начнут свои матчи квалификации на Чемпионат мира-2026 только в сентябре, поэтому логично, что обе сборные решили заполнить паузу на игры сборных товарищеским матчем между собой на легендарном стадионе "Паркен".

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Матч начнется в 20:00 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 5.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Товарищеский матч

07.06.2025. Копенгаген, "Паркен"

Дания 20:00 Северная Ирландия

Телетрансляция – Megogo Футбол 5