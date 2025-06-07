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Дания - Северная Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Дания – Северная Ирландия ⋇ Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.06.2025 ⋇ Отбор на Товарищеский матч на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Дании и Северной Ирландии начнут свои матчи квалификации на Чемпионат мира-2026 только в сентябре, поэтому логично, что обе сборные решили заполнить паузу на игры сборных товарищеским матчем между собой на легендарном стадионе "Паркен".
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Матч начнется в 20:00 по Киеву. Смотреть игру можно на телеканале Megogo Футбол 5.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Товарищеский матч
07.06.2025. Копенгаген, "Паркен"
Дания 20:00 Северная Ирландия
Телетрансляция – Megogo Футбол 5
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