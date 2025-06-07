Отбор на ЧМ. Босния и Герцеговина – Сан-Марино 1:0. Лишь Джеко смог помочь

Отбор на Чемпионат мира-2026

Группа H, третий тур

"Билино Поле" (Зеница)

Главный арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Лидер группы встречался против полного аутсайдера в своем поле. Это должен быть легкий матч для Боснии и Герцеговины, но в итоге получилась изнурительная дуэль. Забить хозяева смогли только после появления на поле основной звезды команды.

И не только Коломбо выручал, но и защитник Бенвенути на 18-й минуте присоединился. Именно он остановил мяч, который шел в створ ворот после удара Баждара, когда голкипер был уже отыгран. Впоследствии нападающий боснийцев не реализовал еще один хороший момент, но тут уже подвела его точность.

В конце концов, Баждара тренер сменил на 62 минуте. На старте второго тайма с футболом в обе стороны было туго. Больше события на поле походили на единоборства под звуки свистка португальского арбитра. А вот выход Джеко на поле всё изменил.

Практически сразу он после навеса с фланга пробил в упор со штангой, а на 66-й минуте открыл счет. Джеко принял сразу на ход не слишком удобную передачу от Дедича, ворвался в штрафную, словно танк, и прошил голкипера. Сразу две замены тренера сработали: и ассистента, и автора гола.

К концу матча хозяева создали еще три момента. В одном из них потащил Коломбо, еще два раза мяч полетел мимо ворот. Вот именно неточность и стала врагом Боснии и Герцеговины сегодня. Достойное количество моментов создали подопечные Барбареза, однако реализовали только один. Из 21 удара только шесть полетело в створ.

Девять очков в трех матчах – такое наследие боснийцев на старте отбора. В Сан-Марино все стабильно: ноль зачетных пунктов. Однако сегодня гости изрядно поели нервов сопернику.

А Босния и Герцеговина снова побеждает в один мяч. Может это и рискованно, но работает. Летнюю кампанию команда точно завершит на первом месте. А вот 9 сентября уже встретится с Австрией (после еще одного матча против Сан-Марино). Вот тогда и померяются силами текущие претенденты на прямую путевку на Мундиаль.

Босния и Герцеговина – Сан-Марино 1:0

Гол: Эдин Джеко 66

Босния и Герцеговина: Василь – Малич (Дедич 46), Катич (Бичакчич 84), Барышич (Мухаремович 46), Бурнич – Шуньич, Хайрадинович, Тахирович – Гигович (Мемич 46), Баждар (Джеко 62), Демирович

Сан-Марино: Коломбо – Фаббри, Чеволи, Бенвенути, Риккарди (Муларони 70) – Голинуччи, Капиккени (Вали Каседеи 46), Дзаннони – Контадини (Бенвенути 70), Нанни (Джакопетти 66), Лацца

Предупреждения: Дедич 74 – Коломбо 61, Фаббри 74