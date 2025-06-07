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Отбор на ЧМ-2026. Андорра – Англия 0:1. Томас Тухель продолжает побеждать во главе Трех львов
Но вряд ли болельщики останутся довольны такой игрой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Учитывая уровень оппонента, Томас Тухель позволил себе немного поэкспериментировать с составом. Например, справа в защите вышел Кертис Джонс, а слева Рис Джеймс. Немец также провел ротацию в центре поля (Хендерсон вместо Райса) и в атаке, где на флангах вышли Роджерс и Мадуэке.
Тем не менее, это ни в коем случае не помешало англичанам уже с первых минут завладеть инициативой. Удара в створ также долго ждать не пришлось, ведь уже на первой минуте Джуд Беллингем проверил вратаря Андорры, нанеся удар из-за пределов штрафной, но Альварес уверенно забрал мяч. А вот первого стандарта – углового – пришлось ждать аж до четвертой минуты, однако подача Палмера не привела к опасности. Андорра же не собиралась просто сидеть у своих ворот весь матч, поэтому мы даже смогли увидеть попытку прессинга на чужой половине, но "Трех львов" это не сильно напугало. Но за попытку уважение!
На 11-й минуте Конса упал в штрафной Андорры после борьбы с соперником, но о пенальти речь не шла. На 14-й же минуте Англия подала еще один угловой, и на этот раз уже было опаснее, поскольку Мадуэке смог нанести мощный удар с границы штрафной, но Альварес выполнил великолепный сейв. После этого угловые у ворот Андорры посыпались один за другим, однако пользы англичанам они не принесли. На 19-й минуте Англия, наверное, создала свой лучший момент, но Харри Кейн не смог с нескольких метров направить мяч в сетку ворот. И вот наконец-то мы дождались момента Андорры! На 24-й минуте она заработала штрафной, навес хоть и не прошел, однако Борра оказался первый на подборе и нанес дальний удар по воротам Пикфорда, но мяч пролетел над перекладиной.
Возились англичане с мячом, пасовались, но чего-то серьезного создать они так и не смогли, пока на 35-й минуте Беллингем не решил снова нанести дальний удар, но и на этот раз Альварес вышел победителем из этой дуэли. Опасных моментов от Англии до конца тайма мы так и не увидели. Андорра героически выстояла в первые 45-й минут. Посмотрим, сделает ли Тухель какие-то изменения после перерыва.
В течение следующих 10 минут из интересного можно вспомнить разве что еще один удар Андорры. Англия никуда не спешила, ведь самый важный гол они уже забили. Чуть позже мы увидели и первые изменения в составах, поскольку оба наставника сделали по двойной замене. В принципе, если бы у футболистов была возможность завершить этот матч сразу после гола Кейна, то они бы воспользовались ею. Но приходится играть дальше.
Лишь на 73-й минуте Англия создала еще один опасный момент, когда Эзе откликнулся на навес Беллингема и пробил головой с линии вратарской площадки, но Альварес выполнил великолепный сейв. На 76-й еще один момент случился у Андорры, но, к сожалению, до удара по воротам Пикфорда дело так и не дошло. Можно еще вспомнить штрафной Англии с перспективного расстояния на 82-й минуте, но Джеймс отправил мяч мимо ворот. На этом и все. Англичане просто довели матч до логического завершения. Результат есть, но болельщики и английская пресса, бесспорно, пройдутся по игрокам и главному тренеру.
Квалификация к ЧМ-2026. Группа K. 3-й тур
Стадион: "RCDE Стедиум"" (Барселона)
Главный судья: Игор Паяч (Хорватия)
Андорра – Англия 0:1
Гол: Кейн (50)
Андорра: Альварес – Борра (Рубио, 75), Льовера, Гарсия, Оливера, Николас – Родриго (Гарсия, 65), Бабот (Рамос, 75), Гильен (Искьердо, 82), Сервос – Куку (Лопес, 65)
Англия: Пикфорд – Джонс (Райс, 80), Конса, Берн, Джеймс – Беллингем (Гиббс-Вайт, 90+1), Хендерсон (Александер-Арнольд, 64) – Мадуэке, Палмер (Эзе, 64), Роджерс (Гордон, 80) – Кейн
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