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Решающий фактор Джеко. Босния и Герцеговина – Сан-Марино 1:0. Видео гола и обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Эдин стал результативным джокером

Решающий фактор Джеко. Босния и Герцеговина – Сан-Марино 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче третьего тура группы H Босния и Герцеговина встречалась с Сан-Марино. Лидер квинтета против аутсайдера, однако разгрома не вышло. Не шло с реализацией моментов сегодня у хозяев. И причина как раз у них самих. Лишь Эдин Джеко после выхода на смену принес победу своей команде. Кстати, отличился после передачи еще одного джокера – Амара Дедича.

Босния и Герцеговина – Сан-Марино 1:0

Гол: Эдин Джеко 66

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Эдин Джеко Босния и Герцеговина Сан-Марино
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