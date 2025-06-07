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Решающий фактор Джеко. Босния и Герцеговина – Сан-Марино 1:0. Видео гола и обзор матча
Эдин стал результативным джокером
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче третьего тура группы H Босния и Герцеговина встречалась с Сан-Марино. Лидер квинтета против аутсайдера, однако разгрома не вышло. Не шло с реализацией моментов сегодня у хозяев. И причина как раз у них самих. Лишь Эдин Джеко после выхода на смену принес победу своей команде. Кстати, отличился после передачи еще одного джокера – Амара Дедича.
Босния и Герцеговина – Сан-Марино 1:0
Гол: Эдин Джеко 66
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