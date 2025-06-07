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Юбилейный гол Кейна. Андорра – Англия 0:1. Видео гола и обзор матча
Он и решающий
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке третьего тура отбора на ЧМ-2026 Англия приехала в гости к очевидному аутсайдеру группы K Андорры. Долго сопротивлялся андердог, в первом тайме выстоял. А вот практически сразу после перерыва пропустил. Решающий гол забил Харри Кейн – точный удар стал для нападающего 450 в его профессиональной карьере.
Андорра – Англия 0:1
Гол: Харри Кейн 50
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