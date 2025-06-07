Отбор на ЧМ-2026. Албания - Сербия 0:0. С эмоциями, но без голов

Ожесточенное противостояние сборных Албании и Сербии поразило интенсивностью с первых минут, впрочем опасных моментов у ворот каждой из команд на самом деле не хватало. Быстрая игра от ворот к воротам не завершалась большим количеством ударов, поэтому большинство атак не доходили до своего логического завершения. В основном албанцы и сербы рассчитывали на стандартные положения, например, в моменте на 20-й минуте, когда со штрафного опасно пробивал Душан Влахович.

В первой половине этого матча не было очевидного лидера на поле, а команды волнами владели мячом, пытаясь открыть счет, чтобы чувствовать себя значительно комфортнее. Незадолго до перерыва "красно-черные" серьезно поджали своего соперника, а за несколько минут до конца первого тайма главный арбитр Давиде Масса назначил пенальти в пользу хозяев за фол против Эльсейда Хюсая в штрафной площадке сербов. Рей Манай не смог воспользоваться прекрасным шансом, не реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки, ведь его отразил Джордже Петрович.

В начале второго тайма футболисты сборной Сербии пыталась быстро забить, будто они уступали в счете, и тот пенальти, который был в конце первой половины матча, на самом деле был реализован. На 53-й минуте гости создали очень опасный момент у ворот албанцев. После невероятной радиоуправляемой подачи от Алексы Терзича в штрафную площадку на нее откликнулся Александар Митрович, направив мяч головой в угол ворот Томаса Стракоши, однако он в прекрасном прыжке спас свою команду, переведя круглого на угловой, который не привел к опасности.

Подопечные Драгана Стойковича имели серьезное преимущество во втором тайме, впрочем они не смогли его конвертировать в забитые мячи. Местные болельщики на трибунах "Арены Комбетаре" были крайне недовольны тем, как сербы перетянули на себя одеяло в этом матче, поэтому на поле сыпались посторонние предметы, из-за чего, к счастью, матч не был приостановлен.

Под конец матча хозяева имели несколько нагорд, в частности во время стремительного контрвыпада на 72-й минуте, когда свежий Недим Байрами должен был выводить свою команду вперед, но не смог нанести акцентированный удар по воротам. А позже игра несколько успокоилась, потому что футболисты начали играть осторожнее, поэтому нули так и остались на табло.

Национальные команды Албании и Сербии разошлись миром. Эта напряженная игра завершилась нулевой ничьей, а это значит, что албанцы в своей группе занимают сейчас второе место с 4 очками после трех сыгранных матчей. А вот сербы, которые провели свою первую игру в этом отборочном цикле, с одним пунктом находятся на четвертой позиции. У сборной Англии 9 очков после трех матчей — они лидеры группы, Латвия — третья с 3 очками после двух игр, Андорра — последняя.

Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...

Квалификация на ЧМ-2026. Группа K. 3-й тур

Стадион: "Арена Комбетаре" (Тирана)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Албания — Сербия 0:0

*На 45+1-й минуте Рей Манай не реализовал пенальти (вратарь)

Албания: Стракоша — Митай, Джимсити, Айети, Хюсай — Шеху (Рамадани, 85) — Ходжа (Байрами, 63), Асллани — Лачи — Броя (Узуни, 75), Манай (Даку, 62)

Сербия: Петрович — Павлович, Миленкович, Эракович — Терзич (С. Митрович, 69), Лукич, Самарджич (А. Максимович, 69), Н. Максимович (Гудель, 87), Живкович (Неделькович, 87) — А. Митрович (Йович, 75), Влахович

Предупреждения: Джимсити (19) — Павлович (17), С. Митрович (80)