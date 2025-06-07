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Отбор на ЧМ-2026. Финляндия - Нидерланды 0:2. Легкое начало кампании Оранье

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Мощное начало матча обеспечило результат

Отбор на ЧМ-2026. Финляндия - Нидерланды 0:2. Легкое начало кампании Оранье

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2026. Группа G

Хельсинки. "Олимпийский Стадион"

Финляндия - Нидерланды 0:2

Голы: Депай 6, Думфриз 23

Финляндия: Градецки, Алхо (Г. Камара 70), Тенхо (Нисканен 70), Хосконен, Иванов (Валакари 76), Уронен, Пелтола, Кайринен, Лод (Ф. Йенсен 55), Антман, Похьянпало (Калльман 55)

Нидерланды: Флеккен, Думфриз, ван Хеке (Де Фрай 46), ван Дейк, Аке (ван де Вен 62), Ф. Де Йонг, Гравенберх, Рейндерс (Клюйверт 69), Фримпонг, Депай (Вегхорст 69), Гакпо (Симонс 85)

Предупреждения: Нисканен 90 - ван Хеке 28, Рейндерс 61

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Полуфиналист Евро-2024, четвертьфиналист Лиги Наций, доборовшийся в марте с самой Испанией аж до серии пенальти, команда ван Дейка, Френки Де Йонга, Гакпо, Депая, Рейндерса, Аке, Фримпонга, Думфриза. Нидерланды - явный фаворит группы G, и Рональд Куман не отрицает этого, заявляя, что его сборная обязана занять первое место. Сегодня был сделан легкий первый шаг.

Кое-какие сомнения присутствовали. Вечные проблемы в воротах и в центре атаки. Сам Куман признал, что следующих звездных центрфорвардов и не видно на горизонте. Проблемы в гостях - пять матчей на выезде подряд без побед. В том числе 1:1 в Боснии и в Венгрии против сборных калибра Финляндии. Вообще лишь две победы в предыдущих девяти матчах. Но сегодня все удалось.

Удалось в том числе и благодаря помощи соперника. Финляндия начинает смену поколений, осенью в Лиге Наций проиграла все шесть матчей. Тренер Якоб Фриис начал каденцию в январе и уже успел потерять очки в Литве. Сильные игроки ныне были отпущены на молодежный Евро. Да и в целом настроение в сборной далеко не лучшее. Что было заметно сегодня.

Куман требовал от подопечных научиться доминировать и давить с самого начала матча. Они услыхали. Быстро открыв счет. Кайринену зачем-то понадобилось отдавать пас назад головой с километра между своими и соперниками. Один соперник - Мемфис Депай - перехватил и легко забил свой 48-ой мяч за сборную. До рекорда Робина Ван Перси осталось лишь два.

Далее Фримпонг замыкал головой в упор - Градецки, проводивший сотый матч за свою сборную, выцарапал на линии ворот. Очень похожий момент с Думфризом - неточно. Еще один очень похожий момент - Гакпо забросил слева направо, Думфриз выскочил из-за спин соперников - и на этот раз удар ногой в упор и гол.

Далее финны довольно долго пытались отыграться. Провели несколько неплохих фланговых атак. Но их пасы в штрафную прерывались, удар Антмана был слишком легким для Флеккена. А минуты с 55-ой нидерландцы вернули доминирование. Рейндерс прорвался и немного не попал. Депай выскочил на вратаря, но тот отбил ногой. Гакпо попал не в ту сторону сетки.

Счет матча по ударам по воротам - 5:17. По ударам в створ - 2:6, причем оба удара финнов были очень легкими для Флеккена.

Через три дня Нидерланды примут Мальту, а Финляндия - Польшу.

Отбор на ЧМ-2026. Финляндия - Нидерланды 0:2. Легкое начало кампании Оранье - изображение 1
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