Отбор на ЧМ. Австрия - Румыния 2:1. Прогнозируемая победа

Матч начался с высокой интенсивности, ведь обе команды пытались быстро навязать свою игру. Румыния уже на 2-й минуте заработала штрафной после фола австрийца Конрада Лаймера, но подача Николае Станчу не принесла угрозы. Австрия ответила опасным моментом на 10-й минуте, когда Марсель Забитцер нанес мощный удар в направлении правой штанги, но голкипер Горацио Молдован блестяще отбил мяч кончиками пальцев.

В середине тайма хозяева начали доминировать, создавая многочисленные моменты у ворот соперника. Максимильян Вобер после удачного освобождения от опеки пробил мимо правой штанги, упустив реальную возможность открыть счет. Румыния же отвечала эпизодически.

Последние минуты тайма стали решающими. Австрия продолжала давить, и сначала Кристоф Баумгартнер упустил прекрасную возможность, когда его удар в нижний угол ворот отбил Молдован, а затем Романо Шмид пробил под перекладину, но голкипер Румынии снова спас команду, а угловой не принес результата. Однако на 42-й минуте Австрия все же достигла своего: Максимильян Вобер выполнил точный вброс из аута, а Михаэль Грегорич головой спокойно переправил мяч в сетку — 1:0. Румыния попыталась отыграться, но фол Николае Станчу на 44-й минуте остановил игру. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Австрии, которая выглядела в целом увереннее.



Второй тайм начался с агрессивных действий обеих команд, но Румыния выглядела более нацеленной на атаку, стремясь отыграться. На 50-й минуте Денис Дрегуш отличился индивидуальным проходом, ворвавшись в штрафную площадку, но его удар пролетел мимо левой штанги. Австрия ответила моментом Кристофа Баумгартнера, который пробил головой по центру ворот после борьбы у одиннадцатиметровой отметки, но Горацио Молдован надежно сыграл. Решающим стал второй гол хозяев на 60-й минуте: Романо Шмид отдал точную передачу на Марселя Забитцера, который благодаря рикошету от защитника переправил мяч в сетку — 2:0. В этот же момент обе команды провели замены: Австрия освежила состав Штефаном Пошем и Марко Арнаутовичем, а Румыния выпустила Адриана Шута вместо Резвана Марина.

Румыния активизировалась, пытаясь сократить отставание. На 72-й минуте команда заработала два подряд угловых: сначала Станчу разыграл стандарт короткой передачей, а затем Андрей Бурке после подачи пробил головой мимо левой штанги. Австрия действовала осторожнее, сосредоточившись на контратаках.

Концовка этого отрезка была насыщена событиями. Адриан Шут ворвался в штрафную площадку и пробил в направлении левой штанги, но Патрик Пенц снова спас свою команду, а угловой не принес результата. Румыния провела двойную замену, выпустив Давида Микулеску и Дениса Алибека вместо Денниса Мана и Даниэля Бирлиджи, надеясь усилить атаку. Матч шел к завершению, арбитр добавил 5 минут, но тут неожиданно для всех на 90 + 4 минуте Флорин Тенасе сократил отставание. Команды сыграли еще минуту и игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Австрии, которая вполне справедливо одержала победу в этом матче.

Квалификация ЧМ-2026. 3 тур.

Стадион: Эрнст Гаппель Штадион (Вена)

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Австрия — Румыния 2:1

Голы: Грегорич (42), Забитцер (60) - Тенасе (90+4)

Сборная Австрии: Пенц — Мвене, Лингарт, Вобер (Данзо, 69), Виммер (Пош, 60) — Лаймер, Зайвальд — Забитцер, Шмид (Гриллич, 81) Баумгартнер (Шлягер, 81) — Грегорич (Арнаутович, 60)

Сборная Румынии: Молдован – Рациу, Попеску, Бурке, Банку – Марин (Шут, 60), Станчу (Тенасе, 84), Кирикеш, Ман (Микулеску, 78) – Дрегуш (Митрице, 84), Бирлиджа (Алибек, 78)

Предупреждения: Станчу (44), Гриллич (90)