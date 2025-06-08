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Бельгия - Уэльс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Бельгия - Уэльс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Бельгия - Уэльс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках группового этапа квалификации ЧМ-2026 в группе J встречаются сборные Бельгии и Уэльса. Хозяева поля сыграли один матч. "Красные дьяволы" в гостях разошлись миром 1:1 с командой Северной Македонии.

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Гости лидируют в турнирной таблице по итогам трех проведенных встреч заработав 7 очков. Уэльс победил Казахстан со счетом 3:1, сыграл вничью 1:1 против Северной Македонии и обыграл Лихтенштейн со счетом 3:0. Команды последний раз играли между собой в сентябре 2022 года, и тогда победу 2:1 одержали бельгийцы.

Начало матча 09.06.25 в 21.45, прямая трансляция на MEGOGO

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