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Италия – Молдова. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Попытка для итальянцев реабилитироваться
Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяева поля в первом туре разгромно уступили сборной Норвегии 0:3. Сборная Молдовы успела сыграть уже 2 тура, но без набранного балла. Гостям стоит зацепиться за результат, а итальянцам следует исправлять ошибки.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 9 июня.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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