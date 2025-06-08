Левандовский назвал причину своего отсутствия в составе сборной Польши

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский рассказал, что его не включили в состав сборной Польши на июньские матчи из-за того, что он почувствовал психологическую усталость.

6 июня сборная Польши обыграла команду Молдовы со счетом 2:0 в товарищеском матче. 10 июня поляки встретятся с Финляндией в отборочном турнире Чемпионата мира 2026 года. Левандовский не получил вызов в национальную команду.

"Я знаю, что меня часто оценивают как профессионала, а не как человека. Вернувшись после травмы, я сыграл два матча в чемпионате и сказал тренеру сборной Михалу Пробежу, что я плохо чувствую себя физически, но особенно психологически". При всем уважении к журналистам никто из вас не думал о том, что игрок может быть морально уставшим. Кто из вас может лучше знать, что я ощущаю? - приводит слова Левандовского TVP Sport.

В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 52 матча за "Барселону" во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал три голевых передачи.