Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский назвал причину своего отсутствия в составе сборной Польши
Роберт рассказал о физической и психологической усталости
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский рассказал, что его не включили в состав сборной Польши на июньские матчи из-за того, что он почувствовал психологическую усталость.
6 июня сборная Польши обыграла команду Молдовы со счетом 2:0 в товарищеском матче. 10 июня поляки встретятся с Финляндией в отборочном турнире Чемпионата мира 2026 года. Левандовский не получил вызов в национальную команду.
"Я знаю, что меня часто оценивают как профессионала, а не как человека. Вернувшись после травмы, я сыграл два матча в чемпионате и сказал тренеру сборной Михалу Пробежу, что я плохо чувствую себя физически, но особенно психологически".
При всем уважении к журналистам никто из вас не думал о том, что игрок может быть морально уставшим. Кто из вас может лучше знать, что я ощущаю? - приводит слова Левандовского TVP Sport.
В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 52 матча за "Барселону" во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал три голевых передачи.
Популярное сейчас
- "Реброву надо работать в клубах": ведущий ТаТоТаке – о матче Канада – Украина
- Фиаско сборной Украины, статус-кво Англии и Нидерландов, победы Австрии и Боснии, рекорд Ямаля. Главные новости за 7 июня
- "Одни давят, другие — забивают". Канада — Украина. Обзор послематчевой канадской прессы
- Сборная Иордании впервые в истории вышла на Чемпионат мира по футболу
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты