Звезды сделали свое дело. Финляндия – Нидерланды 0:2. Видео голов и обзор матча

Нидерланды удачно стартовали в отборе на Чемпионат мира 2026. Первым соперником была Финляндия, которая за два тура набрала четыре очка. В этом же матче быстрые голы Депая и Дюмфриса все перечеркнули. Больше могли забивать гости, но решили остановиться на двух точных ударах. Приберегли реализацию на следующий поединок против Мальты.

Отбор на ЧМ-2026. Группа G

Финляндия – Нидерланды 0:2

Голы: Депай 6, Дюмфрис 23