Чемпионат мира FIFA
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Звезды сделали свое дело. Финляндия – Нидерланды 0:2. Видео голов и обзор матча
Все решилось в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерланды удачно стартовали в отборе на Чемпионат мира 2026. Первым соперником была Финляндия, которая за два тура набрала четыре очка. В этом же матче быстрые голы Депая и Дюмфриса все перечеркнули. Больше могли забивать гости, но решили остановиться на двух точных ударах. Приберегли реализацию на следующий поединок против Мальты.
Отбор на ЧМ-2026. Группа G
Финляндия – Нидерланды 0:2
Голы: Депай 6, Дюмфрис 23
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