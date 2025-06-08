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Звезды сделали свое дело. Финляндия – Нидерланды 0:2. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Все решилось в первом тайме

Звезды сделали свое дело. Финляндия – Нидерланды 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нидерланды удачно стартовали в отборе на Чемпионат мира 2026. Первым соперником была Финляндия, которая за два тура набрала четыре очка. В этом же матче быстрые голы Депая и Дюмфриса все перечеркнули. Больше могли забивать гости, но решили остановиться на двух точных ударах. Приберегли реализацию на следующий поединок против Мальты.

Отбор на ЧМ-2026. Группа G

Финляндия – Нидерланды 0:2

Голы: Депай 6, Дюмфрис 23

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