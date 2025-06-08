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Лучано Спаллетти был уволен с поста главного тренера сборной Италии

Чемпионат мира FIFA
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Может быть принято эмоциональное решение

Лучано Спаллетти был уволен с поста главного тренера сборной Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лучано Спаллетти уволен с должности главного тренера сборной Италии.

66-летний алленаторе итальянцев был уволен после поражения от Норвегии со счётом 3:0 в рамках третьего квалификационного раунда к чемпионату мира. Это был первый матч Италии в отборе. Спаллетти покинет свой пост после матча с Молдовой в понедельник.

Тренер прокомментировал свое увольнение:

"Последние несколько часов я провел с президентом. Гравина сообщил мне, что я буду уволен с поста тренера сборной. Мне очень жаль, я не собирался уходить. Я бы предпочел остаться на своем месте и продолжить свою работу".

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Спаллетти возглавил команду "скуадра адзурры" в сентябре 2023 года.

Возможными преемниками Спаллетти называют экс-тренера «Милана» Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.

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Лучано Спаллетти Сборная Норвегии Национальная сборная Италии
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Источник:
gianlucadimarzio
Опубликовал: Денис Снигур
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