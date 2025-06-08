Лучано Спаллетти был уволен с поста главного тренера сборной Италии

Лучано Спаллетти уволен с должности главного тренера сборной Италии.

66-летний алленаторе итальянцев был уволен после поражения от Норвегии со счётом 3:0 в рамках третьего квалификационного раунда к чемпионату мира. Это был первый матч Италии в отборе. Спаллетти покинет свой пост после матча с Молдовой в понедельник.

Тренер прокомментировал свое увольнение:

"Последние несколько часов я провел с президентом. Гравина сообщил мне, что я буду уволен с поста тренера сборной. Мне очень жаль, я не собирался уходить. Я бы предпочел остаться на своем месте и продолжить свою работу".

Спаллетти возглавил команду "скуадра адзурры" в сентябре 2023 года.

Возможными преемниками Спаллетти называют экс-тренера «Милана» Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.