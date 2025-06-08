Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучано Спаллетти был уволен с поста главного тренера сборной Италии
Может быть принято эмоциональное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Лучано Спаллетти уволен с должности главного тренера сборной Италии.
66-летний алленаторе итальянцев был уволен после поражения от Норвегии со счётом 3:0 в рамках третьего квалификационного раунда к чемпионату мира. Это был первый матч Италии в отборе. Спаллетти покинет свой пост после матча с Молдовой в понедельник.
Тренер прокомментировал свое увольнение:
"Последние несколько часов я провел с президентом. Гравина сообщил мне, что я буду уволен с поста тренера сборной. Мне очень жаль, я не собирался уходить. Я бы предпочел остаться на своем месте и продолжить свою работу".
Спаллетти возглавил команду "скуадра адзурры" в сентябре 2023 года.
Возможными преемниками Спаллетти называют экс-тренера «Милана» Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.
Популярное сейчас
- "Реброву надо работать в клубах": ведущий ТаТоТаке – о матче Канада – Украина
- Ребров: Как бы вы ни говорили игрокам, они чувствуют, что это не официальный матч, и они не на 100% сосредоточены
- Фиаско сборной Украины, статус-кво Англии и Нидерландов, победы Австрии и Боснии, рекорд Ямаля. Главные новости за 7 июня
- Официально: У Довбика в Роме новый главный тренер
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
- Георгий Цитаишвили поделился трогательными фото с дочерью футбольного агента