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Фарерские острова – Гибралтар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Шанс для хозяев победить
Getty Images/Global Images Ukraine
Аутсайдеры группы L встретятся в очном противоборстве. За первые пять матчей на двоих они забили два гола и не набрали ни одного очка при 17 пропущенных. Теперь у коллективов есть шанс размочить свою копилку зачетных пунктов.
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В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 5 на одноименной OTT-платформе. Начало – 9 июня в 21:45 по Киеву.
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Отбор на Чемпионат мира 2026
Группа L, четвертый тур
"Торсволлур" (Торсгавн)
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