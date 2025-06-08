Фарерские острова – Гибралтар. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Аутсайдеры группы L встретятся в очном противоборстве. За первые пять матчей на двоих они забили два гола и не набрали ни одного очка при 17 пропущенных. Теперь у коллективов есть шанс размочить свою копилку зачетных пунктов.

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В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 5 на одноименной OTT-платформе. Начало – 9 июня в 21:45 по Киеву.

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