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Холанд прокомментировал разгромную победу над Италией в отборе на ЧМ-2026
Норвегия набрала девять очков в трех стартовых турах отбора
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о победе над сборной Италии (3:0) в матче 3-го тура группы I европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.
"Это очень весело, так что мне не на что жаловаться. Мы слишком хорошо играем, чтобы не участвовать в международных турнирах. Я буду играть и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Не хочу давить на себя, но буду", - приводит слова Холанда NRK.
Норвегия набрала девять очков в трех стартовых турах отбора на ЧМ-2026 и возглавляет группу I. Для Италии это был первый матч в этом отборе.
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