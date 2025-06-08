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Холанд прокомментировал разгромную победу над Италией в отборе на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Норвегия набрала девять очков в трех стартовых турах отбора

Холанд прокомментировал разгромную победу над Италией в отборе на ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о победе над сборной Италии (3:0) в матче 3-го тура группы I европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

"Это очень весело, так что мне не на что жаловаться. Мы слишком хорошо играем, чтобы не участвовать в международных турнирах. Я буду играть и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Не хочу давить на себя, но буду", - приводит слова Холанда NRK.

Норвегия набрала девять очков в трех стартовых турах отбора на ЧМ-2026 и возглавляет группу I. Для Италии это был первый матч в этом отборе.

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Источник:
nrk
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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