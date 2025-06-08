Эстония – Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Норвегия возглавляет турнирную таблицу своей группы и имеет в своем активе 3 победы в 3-х матчах. Особенно ценным стал разгром сборной Италии, которой норвежцы забили три сухих мяча. "Золотое поколение" наконец-то должно попасть на большой турнир. Эстония здесь выглядит явным аутсайдером противостояния, ведь скандинавы уверенно идут к цели.

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Поединок отбора к ЧМ-2026 Эстония – Норвегия состоится в понедельник, 9 июня 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-4.

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