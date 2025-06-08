Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эстония – Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Эстония - Норвегия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Норвегия возглавляет турнирную таблицу своей группы и имеет в своем активе 3 победы в 3-х матчах. Особенно ценным стал разгром сборной Италии, которой норвежцы забили три сухих мяча. "Золотое поколение" наконец-то должно попасть на большой турнир. Эстония здесь выглядит явным аутсайдером противостояния, ведь скандинавы уверенно идут к цели.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок отбора к ЧМ-2026 Эстония – Норвегия состоится в понедельник, 9 июня 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-4.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Президент Оболони определился с главным тренером
- Германия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛН за третье место
- "Реброву надо работать в клубах": ведущий ТаТоТаке – о матче Канада – Украина
- Сборная Иордании впервые в истории вышла на Чемпионат мира по футболу
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии