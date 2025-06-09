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Казахстан – Северная Македония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Матч начнётся 9 июня в 17:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Казахстан впервые в отборе на Чемпионат Мира 2026 сыграет на домашнем поле. В последний раз они здесь проиграли. Но это было в прошлом году и при старом тренере. Первые очки команда в отборе набрала и готова продолжать.
Северная Македония знает, как огорчать лидеров. Отобрали очки у Уэльса и Бельгии, но это было в домашних стенах. Теперь выезд и искусственное поле. Остановит ли это гостей?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в понедельник 9 июня.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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