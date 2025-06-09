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Казахстан – Северная Македония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Матч начнётся 9 июня в 17:00 по киевскому времени

Казахстан – Северная Македония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Казахстан впервые в отборе на Чемпионат Мира 2026 сыграет на домашнем поле. В последний раз они здесь проиграли. Но это было в прошлом году и при старом тренере. Первые очки команда в отборе набрала и готова продолжать.

Северная Македония знает, как огорчать лидеров. Отобрали очки у Уэльса и Бельгии, но это было в домашних стенах. Теперь выезд и искусственное поле. Остановит ли это гостей?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в понедельник 9 июня.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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