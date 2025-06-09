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Хорватия - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Хорватия - Чехия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 4-го тура квалификационной группы L в отборе на чемпионат мира 2026 года между собой сыграют сборные Хорватии и Чехии, которые встретятся в третий раз в официальных поединках. До сих пор ни одна из этих команд не побеждала в очных играх.
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Квалификация на ЧМ-2026. Группа L. 4-й тур
9 июня. 21:45. Осиек. "Опус Арена"
Хорватия — Чехия
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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