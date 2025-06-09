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Эстония – Норвегия. Анонс и прогноз матча квалификации к ЧМ-2026 на 09.06.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча между Эстонией и Норвегией в рамках отбора на ЧМ-2026
Фото - Vegard Grott / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
Норвегия стремится попасть в финальную чемпионат мира и уже одержала 3 победы. У Эстонии одна победа и она является явным аутсайдером противостояния.
Чемпионат Мира Квалификация
Понедельник, 9 июня
Эстония, Таллин, "А. Ле Кок Арена"
Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
Эстония 21:45 Норвегия
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 4
Эстония: последние новости
Эстония звезд с неба не хватает и за 3 матча отбора одержала одну победу. Команда Хенна обыграла на выезде Молдову, которая с 5 минут находилась в меньшинстве. В начале второго тайма арбитр выровнял чклады, но к тому моменту эстонцы уже выигрывали 2:0 и к концу матча все же сумели удержать преимущество.
Кроме этого, были еще 2 матча против Израиля, которые Эстония проиграла, хотя в каждом из них выходила вперед.
Кадровый потенциал вряд ли позволит эстонцам зацепиться за очки в противостоянии с Норвегией, но испортить нервы фаворита они не могут.
Ориентировочный состав Эстонии: Хейн – Салисте, Кууск, Паскочи, Шеннинг-Ларсен – Шейн, Соометс – Синявский, Кайт, Яковлев – Тамм.
Норвегия: последние новости
Норвегия – единоличный лидер группы после 3 матчей. Скандинавы по очереди обыграли Молдову (5:0), Израиль (4:2) и Италию (3:0). Последний результат даже стоил работы Лучано Спалетти.
Последний раз Норвегия играла на большом турнире в финальной части Евро-2000. С этого периода команда не может попасть ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. В команде достаточно звезд мирового уровня, но коллективу не хватало баланса.
Текущий отбор показывает, что норвежцы наконец-то созрели для достижения серьезных результатов. Показателен здесь разгром итальянцев, ведь преимущество скандинавов было не только по результату, но и по игре.
Эстония не должна стать серьезным препятствием для Голанда и ко, ведь команды слишком разные по классу.
Ориентировочный состав Норвегии: Нюланд – Риерсон, Аер, Эстигор, Вольфе – Нуса, Торсбю, Берге, Эдегор – Голланд, Серлот.
Эстония – Норвегия: статистика личных встреч
- 24.03.16. Эстония - Норвегия 0:0 (Товарищеский матч)
- 12.11.14. Норвегия - Эстония 0:1 (Товарищеский матч)
- 20.04.05. Эстония - Норвегия 1:2 (Товарищеский матч)
Это будет первая встреча команд в официальных матчах, ведь до этого они играли только товарищеские игры. На счету каждой из команд по одной победе еще один поединок завершился нулевой ничьей.
Последние матчи Эстонии
- 06.06. Эстония – Израиль 1:3 (отбор к ЧМ-2026)
- 25.03. Молдова – Эстония 2:3 (отбор к ЧМ-2026)
- 22.03. Израиль – Эстония 2:1 (отбор к ЧМ-2026)
- 19.11. Словакия - Эстония 1:0 (Лига Наций)
- 16.11. Азербайджан - Эстония 0:0 (Лига Наций)
Последние матчи Норвегии
- 06.06. Норвегия – Италия 3:0 (отбор к ЧМ-2026)
- 25.03. Израиль – Норвегия 2:4 (отбор к ЧМ-2026)
- 22.03. Молдова – Норвегия 0:5 (отбор к ЧМ-2026)
- 17.11. Норвегия – Казахстан 5:0 (Лига Наций)
- 14.11. Словения – Норвегия 1:4 (Лига Наций)
Эстония – Норвегия: ставки и коэффициенты
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Эстония – Норвегия. Прогноз на матч от UA-Футбол
Норвегия – явный фаворит матча и должна уверенно побеждать. Учитывая форму атакующих игроков скандинавов, считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола. При этом этот тотал может расслабленно пробить сама Норвегия. Прогноз – ТБ 3 за коэффициент 1,63.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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