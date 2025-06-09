Эстония – Норвегия. Анонс и прогноз матча квалификации к ЧМ-2026 на 09.06.2025

Норвегия стремится попасть в финальную чемпионат мира и уже одержала 3 победы. У Эстонии одна победа и она является явным аутсайдером противостояния.

Чемпионат Мира Квалификация

Понедельник, 9 июня

Эстония, Таллин, "А. Ле Кок Арена"

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Эстония 21:45 Норвегия

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Эстония: последние новости

Эстония звезд с неба не хватает и за 3 матча отбора одержала одну победу. Команда Хенна обыграла на выезде Молдову, которая с 5 минут находилась в меньшинстве. В начале второго тайма арбитр выровнял чклады, но к тому моменту эстонцы уже выигрывали 2:0 и к концу матча все же сумели удержать преимущество.

Кроме этого, были еще 2 матча против Израиля, которые Эстония проиграла, хотя в каждом из них выходила вперед.

Кадровый потенциал вряд ли позволит эстонцам зацепиться за очки в противостоянии с Норвегией, но испортить нервы фаворита они не могут.

Ориентировочный состав Эстонии: Хейн – Салисте, Кууск, Паскочи, Шеннинг-Ларсен – Шейн, Соометс – Синявский, Кайт, Яковлев – Тамм.

Норвегия: последние новости

Норвегия – единоличный лидер группы после 3 матчей. Скандинавы по очереди обыграли Молдову (5:0), Израиль (4:2) и Италию (3:0). Последний результат даже стоил работы Лучано Спалетти.

Последний раз Норвегия играла на большом турнире в финальной части Евро-2000. С этого периода команда не может попасть ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. В команде достаточно звезд мирового уровня, но коллективу не хватало баланса.

Текущий отбор показывает, что норвежцы наконец-то созрели для достижения серьезных результатов. Показателен здесь разгром итальянцев, ведь преимущество скандинавов было не только по результату, но и по игре.

Эстония не должна стать серьезным препятствием для Голанда и ко, ведь команды слишком разные по классу.

Ориентировочный состав Норвегии: Нюланд – Риерсон, Аер, Эстигор, Вольфе – Нуса, Торсбю, Берге, Эдегор – Голланд, Серлот.

Эстония – Норвегия: статистика личных встреч

24.03.16. Эстония - Норвегия 0:0 (Товарищеский матч)

12.11.14. Норвегия - Эстония 0:1 (Товарищеский матч)

20.04.05. Эстония - Норвегия 1:2 (Товарищеский матч)

Это будет первая встреча команд в официальных матчах, ведь до этого они играли только товарищеские игры. На счету каждой из команд по одной победе еще один поединок завершился нулевой ничьей.

Последние матчи Эстонии

06.06. Эстония – Израиль 1:3 (отбор к ЧМ-2026)

25.03. Молдова – Эстония 2:3 (отбор к ЧМ-2026)

22.03. Израиль – Эстония 2:1 (отбор к ЧМ-2026)

19.11. Словакия - Эстония 1:0 (Лига Наций)

16.11. Азербайджан - Эстония 0:0 (Лига Наций)



Последние матчи Норвегии

06.06. Норвегия – Италия 3:0 (отбор к ЧМ-2026)

25.03. Израиль – Норвегия 2:4 (отбор к ЧМ-2026)

22.03. Молдова – Норвегия 0:5 (отбор к ЧМ-2026)

17.11. Норвегия – Казахстан 5:0 (Лига Наций)

14.11. Словения – Норвегия 1:4 (Лига Наций)

Эстония – Норвегия: ставки и коэффициенты

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Эстония – Норвегия. Прогноз на матч от UA-Футбол



Норвегия – явный фаворит матча и должна уверенно побеждать. Учитывая форму атакующих игроков скандинавов, считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола. При этом этот тотал может расслабленно пробить сама Норвегия. Прогноз – ТБ 3 за коэффициент 1,63.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.