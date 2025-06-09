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Бельгия – Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Бельгия – Уэльс: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках группового этапа квалификации ЧМ-2026 в группе J встречаются сборные Бельгии и Уэльса. Хозяева поля сыграли один матч. "Красные дьяволы" в гостях разошлись миром 1:1 с командой Северной Македонии. Гости же лидируют в турнирной таблице по итогам трех проведенных встреч заработав 7 очков.
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Игра состоится в понедельник, 9-го июня 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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