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Эстония – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Эстония – Норвегия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Эстония – Норвегия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках группового этапа квалификации ЧМ-2026 в группе I встречаются сборные Эстонии и Норвегии. Сейчас Норвегия возглавляет турнирную таблицу группы и имеет в своем активе 3 победы в 3-х матчах. Эстония же одержала 1 победу в 3-х матчах.

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Игра состоится в понедельник, 9-го июня 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляция матча Эстония – Норвегия
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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