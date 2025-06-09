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Нидерланды – Мальта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Нидерланды - Мальта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча соперников, которые слишком разные по классу: Нидерланды – явный фаворит противостояния, а Мальта – аутсайдер. В победе хозяев нет сомнений, главный вопрос, сколько они смогут забить?
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Поединок отбора к ЧМ-2026 Нидерланды – Мальта состоится во вторник, 10 июня 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-3.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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