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Нидерланды – Мальта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Нидерланды - Мальта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Нидерланды – Мальта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

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Встреча соперников, которые слишком разные по классу: Нидерланды – явный фаворит противостояния, а Мальта – аутсайдер. В победе хозяев нет сомнений, главный вопрос, сколько они смогут забить?


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Поединок отбора к ЧМ-2026 Нидерланды – Мальта состоится во вторник, 10 июня 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-3.

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Трансляція матчу Нідерланди - Мальта
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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