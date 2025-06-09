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Казахстан – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Казахстан – Северная Македония: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Казахстан – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках группового этапа квалификации ЧМ-2026 в группе J встречаются сборные Казахстана и Северной Македонии. После двух сыгранных матчей Казахстан с тремя очками занимает 3 место в турнирной таблице. А вот Северная Македония провела уже три матча отбора и занимает второе место с 5 очками.

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Игра состоится в понедельник, 9-го июня 2025-го года, в 17:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча Казахстан – Северная Македония
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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