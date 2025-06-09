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Фарерские острова – Гибралтар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Фарерские острова – Гибралтар: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках группового этапа квалификации ЧМ-2026 в группе L встречаются сборные Фарерских островов и Гибралтара. Это будет матч между аутсайдерами группы, ведь Фарерские острова провели два матча отбора, проиграв оба, тогда как Гибралтар уже успел сыграть три матча и также проиграл их все.
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Игра состоится в понедельник, 9-го июня 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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